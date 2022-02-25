İntihar zannedildi, cinayet çıktı

Malatya'da intihar ettiği zannedilen genç kızın, ailesinin yönlendirmesiyle kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Akçadağ ilçesi Keklikpınar Mahallesi'nde 25 Temmuz 2019'da E.G.'nin intihar ettiği iddiasına ilişkin yeniden soruşturma başlattı.



İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip, 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından E.G.'nin intihar etmediğini, ailenin yönlendirmesi sonucu kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.



Bunun üzerine E.G.'nin 2 kardeşi ile annesi ve babası gözaltına alındı. İşlemlerin ardından cinayet zanlısı kardeş tutuklandı.

Anne, baba ve diğer kardeşe ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildi.