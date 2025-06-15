İntihara kalkışan şahsı polis vazgeçirdi

Çorum'da 3 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etmek isteyen şahıs polis ikna etti.

İntihara kalkışan şahsı polis vazgeçirdi

’da ailevi sorunları olduğu öğrenilen N.K., 3 katlı binanın çatı katına çıkarak girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açılarak güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde şahıs ikna edildi.

Çatıdan indirilen şahıs, yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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