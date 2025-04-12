İntihara kalkışan zanlı polise tabanca doğrultunca vuruldu
Ankara'nın Mamak ilçesinde evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi polise silah doğrultup çevreye ateş etmeye başlayınca özel harekat ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay gece saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki bir evde yaşandı.
Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evinin camına çıkan M.K. isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Elindeki tabancayla evinin penceresine çıkan M.K., polisin çabalarına rağmen ikna olmayarak çevreye ateş açtı.
Olay yerine gelen polis özel harekat ekiplerine silah doğrultan M.K., sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
M.K. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan ruhsatsız tabancaya incelenmek üzere el konuldu.
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