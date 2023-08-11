İntihardan vazgeçmek için istediği kedisini metrelerce yüksekten atıp öldürdü

Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Sivalı Ali Kemal Caddesi üzerindeki yüksek gerilim hattının olduğu direğe çıkan bir kadının olduğu ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri ise isminin Songül Ö. (31) olduğunu öğrendiği kadının atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı, hat üzerindeki elektrik akımı kesildi.

İNTİHARDAN VAZGEÇMEK İÇİN KEDİSİNİ İSTEDİ



Yaklaşık 1 saat boyunca çıktığı yüksek gerilim hattı direği üzerinden çevredekilere hakaretler savuran Songül Ö., kedisinin kendisine getirilmesi halinde intihar girişiminde vazgeçeceğini söyledi. Bir süre sonra kedisi itfaiye ekiplerince getirilerek itfaiye aracının sepetine konularak kadına ulaştırıldı. Ardından intihar girişiminde bulunan kadın sepete alınarak aşağıya indirilmek istendi. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirildiği sırada Songül Ö., intihardan vazgeçmek için istediği kedisini metrelerce yükseklikten aşağıya attı. İtfaiye ekipleri kediyi aracın sepetiyle kadına ulaştırdı. Sedyeye alınan kadın kendini görüntüleyen gazetecilere de saldırdı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek ambulansa alınan kadın, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.