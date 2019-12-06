İntiharla sonuçlanan cinsel istismar davasında sanık serbest

Antalya'da amcasının oğlu tarafından cinsel istismara uğrayan 2 yıl önce yaşamına son veren Ayşenur'un şüphelisi adli kontrol şartı ile bırakılmasına karar verildi.

Olay Ayşenur Güven'in mektubuyla ortaya çıktı. 22 yaşındaki Güven, çocukken amcasının oğlu Selahattin Sezer tarafından istismar edildiğini ve bunun yıllarca sürdüğünü anlattı.

Genç kadın 18 yaşında evlenmesine rağmen istismardan kurtulamadığını yazmıştı. Bir çocuk annesi Ayşenur eşi ile babasına yaşadıklarını anlattığı mektubu bırakarak yaşamına son verdi.

Alanya'da tutuklanan Selahattin Sezer'e 14 yıl hapis cezası verildi. Yargitay tanık kalmadığından cezanın bozularak sanığın beraati yönünde yargılamanın yeniden yapılmasını istedi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın denetimli serbestlik kapsamında adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.



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