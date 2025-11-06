"İntikam" için galeriyi kundakladı
06.11.2025 04:55
DHA
Denizli'de oto galeri kundaklandı, 5 otomobil küle döndü. Saldırgan E.K., işyeri sahibinin kuzenini öldürdüğü için tutuklanan Halil Bulut olduğunu ve amacının ona zarar vermek olduğunu söyledi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galeride akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı ve söndürüldü.
İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 5 otomobilin küle döndüğü yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.K.'yi kısa sürede yakaladı.
E.K. ilk ifadesinde, kundakladığı işyerinin sahibinin geçen ay kuzeni 39 yaşındaki Önder Kandemir'i vurarak öldürdüğünü ve tutuklandığını anlattı. E.K., Halil Bulut'a zarar vermek amacıyla işyerini kundakladığını itiraf etti.