İpeğin merkezi: Üretim 1 yılda yüzde 15 arttı

Bir zamanlar Osmanlı’nın ipek merkezi olan Diyarbakır'ın Kulp ilçesi eski günlerine dönüyor.

Kulp’un ipeği; tekstilden sağlığa birçok sektör için değer üretmeye devam ediyor. 2000 yılında ipek böcekçiliğinin yeniden başladığı ilçe, yaş koza üretiminde Türkiye’nin zirvesinde.



Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 73'ünün kentte yapıldığını belirten Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, "Türkiyede bu yıl üretim 117 ton. 86 tonu Kulp ilçemizde üretilmiş oluyor." dedi.



Alan, hedeflerinin üretimi daha da artırmak olduğunu vurguladı: "Mezopotamya'nın verimli topraklarında bunu daha da artırıp Silvan Barajı'nın başlamasıyla dut alanlarını artırıp hem ülkenin tamamını hem yurtdışına ihracat hedeflemekteyiz."

