İpek Kıraç kimdir? Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın hayatı

İpek Kıraç, 1984 yılında dünyaya geldi. 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları’nda görev aldı.

Ayrıca Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazandı.



İpek Kıraç, 2012 - 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğunu üstlendi. İpek Kıraç’ın liderliğinde Sirena Marine stratejik bir dönüşüm geçirirken, lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip, Türkiye’nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi.



Üretimdeki mükemmeliyet yaklaşımı ve marka bilinirliği Sirena Marine’i savunma sanayi ve otomotiv sektörlerindeki projelerde de tercih edilen bir tedarikçi haline getirdi. Kıraç’ın liderliği altında cirosu 10 yıldan az bir sürede 5 kat büyüyen, kârlılığı ise aynı sürede 20 kat artan şirket, sektöründe küresel bir oyuncuya dönüştü. İpek Kıraç, Sirena Marine’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürüyor.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürütmekte olan İpek Kıraç, 2021 yılında annesi Suna Kıraç’ın ismini taşıyan “Suna’nın Kızları” adında bir eğitim inisiyatifini başlattı. Suna’nın Kızları, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirecek destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Kıraç ayrıca dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı’nı kurdu.



İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş., Setur Servis Turistik A.Ş. ve VetAmerikan Veteriner Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.



Ayrıca Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor.



İpek Kıraç, 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.