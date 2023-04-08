İpek'e ölümünde 30 dakikalık keşif sonrası sinsi tuzak

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, mahkeme tutuklandı.



30 DAKİKALIK KEŞİF SÜRÜŞÜ



Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, ‘Tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobille İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi.



Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip öldürdüğü ifade edildi.