iPhone SE 4 lansman tarihi belli oldu

Apple’ın üst segment modellerine göre daha uygun fiyatla satışa çıkacak olan iPhone SE4 için özel bir lansman yapılacak. Apple CEO’su Tim Cook, lansman tarihini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

iPhone SE4'ün özellikleri nasıl olacak?

iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olacak SE4 modeli, Apple Intelligence uyumlu olacak. 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran kullanılan cihaz, 48 MP arka kamera, 12 MP ön kamera ve Face ID desteğiyle gelecek. Bu model aynı zamanda Apple’ın kendi modemini kullanan ilk telefon olacak.



iPhone SE4’ün fiyatı ne kadar olacak?



iPhone ailesinin son üyesinin 430 ile 500 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.



Lansmanda sürprizler olabilir



Sektör kaynaklarına göre Apple, bu lansmanı iPhone SE4’ün yanı sıra başka cihazları tanıtmak için de kullanabilir. Özellikle iPad 11 modelinin gösterileceğine dair ciddi iddialar var.