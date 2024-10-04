iPhone sevdası 6 milyon liradan etti



Merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanı işleten 19 yaşındaki A.T.K., 27 yaşındaki A.K. ve 29 yaşındaki E.K., iPhone'nun son model telefonunu almak için kendilerine gelen müşterileri kredi bahanesiyle kandırdı.

3 şüpheli, kendilerine alışveriş için ulaşan 12 ayrı müşteriyi, ''Kredi kartı ile ödeme yapma, bizim anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi ile sana taksitli kredi çekelim, bu şekilde taksitle ödeme yaparsın'' diyerek dolandırdı. Şüpheliler, kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi hesaplarına toplamda 6 milyon lira para aktardılar. Bir süre bekleyen müşteriler telefonların gelmemesi üzerine iş yeri sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını anlayan müşteriler, 3 şüpheliyi polise bildirdi.

ISPARTA'DA YAKALANDILAR



İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, 3 şüphelinin kardeş olduklarını ve Isparta'ya kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Isparta'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin kaldıkları adreste çok sayıda döviz, ziynet eşya ve telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.