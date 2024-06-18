İpini koparan boğa ortalığı savaş alanına çevirdi

Ardahan’da kesim sırasında ipini koparan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Olayda bir kişi yaralandı.

İpini koparan boğa ortalığı savaş alanına çevirdi

merkez Karagöl Mahallesi'nde bir tonluk kurbanlığa ortak olan 5 kişi, boğayı elektrik direğine bağlayarak kesmek istedi.

Ancak yere yatırmak isterken boğanın sağa sola saldırması sonucu halat koptu.

BİR YARALI

Boğa halatın kopmasıyla çevredeki vatandaşların olduğu yere yöneldi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken boğa önüne geçen bir kişiye zarar verdi.

Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğa zor olsa da zapt edilerek kesilmek üzere yeniden halatla bağlandı.

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