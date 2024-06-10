İple asılı halde bulunan gencin son paylaşımı dikkat çekti: Yapmayacaktın bana bunu

Kastamonu'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 24 yaşındaki Ali Yalçın evinde iple asılı halde bulundu. Yalçın'ın saatler önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yapmayacaktın bana bunu. Hadi biz kaybettik diyelim, siz ne kazandınız" dediği görüldü.

İple asılı halde bulunan gencin son paylaşımı dikkat çekti: Yapmayacaktın bana bunu

'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Yalçın, ailesi ile yaşadığı evde annesi tarafından iple asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın'ın cenazesi önce Cide Devlet Hastanesi morguna daha sonra otopsi için adlı tıp kurumuna gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"YAPMAYACAKTIN BANA BUNU"

Ali Yalçın, ölümünden yaklaşık 1,5 saat önce hesabından bazı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Yalçın'ın yaptığı paylaşımlarda, "Yapmayacaktın bana bunu" başlıklı gönderide, “Hadi biz kaybettik diyelim, siz ne kazandınız" ifadesini kullandığı görüldü.

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