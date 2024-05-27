İpleri dolanan yamaç paraşütleri yere çakıldı: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara 'nın Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde dün saat 15.00 sıralarında iddiaya göre Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz’ün yaralandığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.