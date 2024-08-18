İpsala'da silah kaçakçılığına operasyon

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyonda bir evde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca ve 136 mermi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İpsala'da silah kaçakçılığına operasyon

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İpsala’ya bağlı Hacıköy’de şüpheli K.B.’ye ait eve operasyon düzenlendi.

kapsamında ev ve eklentilerinde eğitimli köpekle yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 136 mermi, yasa dışı silah ticareti ve kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 249 bin 400 lira ile 32 boş ve çekirdekten ayrılmış mermi kovanı ele geçirildi.

K.B., gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

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