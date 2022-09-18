İptal edilen KPSS başladı

KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 10.15'te başladı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.



Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

KPSS'nin ilk oturumu olan Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek için adayların en geç saat 10'da, Eğitim Bilimleri oturumu için de en geç 14.30'da sınav binalarında olması gerekiyor.

Sınava giriş belgesi ile kimlik kartını yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.

Nüfus müdürlükleri saat 15.00'e kadar adaylar için açık olacak.

Sınava geciken adaylar için 6 bin 725 polis aracı ve bin 949 motosikletli polis de hazır olacak.