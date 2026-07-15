İrade ve zaferin 10. yılı. Türkiye bir kez daha 15 Temmuz'da tek yürek
15.07.2026 01:22
Son Güncelleme: 15.07.2026 01:51
Darbe girişiminde 253 kişi yaşamını yitirmişti.
Milyonlarca kişi 10. yılında bir kez daha FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişimini lanetliyor. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerini anıyor, "İrade bizim, zafer bizim" temasıyla gerçekleştirilen buluşmalara katılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.
Bugün milyonlar bir kez daha 253 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı kumpası lanetliyor.
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar şehitlerini anıyor, "İrade bizim, zafer bizim" temasıyla gerçekleştirilen buluşmalara katılıyor.
O gece vatandaşlara yaptığı direnme çağrısıyla darbenin seyrini değiştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu yıl dolayısıyla etkinliklere katılacak, kameralar karşısına geçecek.
Kalkışma sırasında iki kere bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) programlar, saat 12.30'da başlayacak.
Ülke genelinde anmalar ise birkaç gün öncesinden başladı.
Vatandaşların tankların altına yattığı, darbeci askerleri hareketsiz hale getirdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. Bisiklet turları yapıldı, sempozyumlar düzenlendi.
NTV ekibi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anbean takip ediyor…