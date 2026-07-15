İrade ve zaferin 10. yılı. Türkiye bir kez daha 15 Temmuz'da tek yürek

KABİNEDEN 15 TEMMUZ MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı." ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır." ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir." dizelerini paylaşarak, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz, vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz." ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik silahlı darbe girişimi; aziz milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu eşsiz direnişle bertaraf edildi." ifadelerini kullandı.