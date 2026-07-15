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İrade ve zaferin 10. yılı. Türkiye bir kez daha 15 Temmuz'da tek yürek

15.07.2026 01:22

Son Güncelleme: 15.07.2026 01:51

İrade ve zaferin 10. yılı. Türkiye bir kez daha 15 Temmuz'da tek yürek
Anadolu Ajansı

Darbe girişiminde 253 kişi yaşamını yitirmişti.

NTV - Haber Merkezi
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Milyonlarca kişi 10. yılında bir kez daha FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişimini lanetliyor. Vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerini anıyor, "İrade bizim, zafer bizim" temasıyla gerçekleştirilen buluşmalara katılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

 

Bugün milyonlar bir kez daha 253 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı kumpası lanetliyor. 

 

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar şehitlerini anıyor, "İrade bizim, zafer bizim" temasıyla gerçekleştirilen buluşmalara katılıyor.

 

O gece vatandaşlara yaptığı direnme çağrısıyla darbenin seyrini değiştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu yıl dolayısıyla etkinliklere katılacak, kameralar karşısına geçecek.

 

Kalkışma sırasında iki kere bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) programlar, saat 12.30'da başlayacak.

 

Ülke genelinde anmalar ise birkaç gün öncesinden başladı. 

 

Vatandaşların tankların altına yattığı, darbeci askerleri hareketsiz hale getirdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. Bisiklet turları yapıldı, sempozyumlar düzenlendi. 

 

NTV ekibi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anbean takip ediyor…

00:30
BAHÇELİ'DEN 15 TEMMUZ MESAJI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj paylaştı. "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasbedilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür" diyen Bahçeli, şunları söyledi : "Bu nedenle 15 Temmuz'u doğru okumak, yalnızca geçmişi anlamak bakımından değil, geleceği korumak bakımından da milli bir mecburiyettir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun."
Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
23:30
15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı gerçekleştirildi. Program Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehit yakınlarımızın, gazilerimizin her daim haklarını gözettik, yanlarında olduk, söz verdik yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
23:13
AK PARTİ'DEN 15 TEMMUZ MESAJI
AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşım yaptı. "Zafer Bizim" etiketiyle yapılan videolu paylaşımda, şunlar kaydedildi: "'Bu vatan, tepeden tırnağa tek vücut olup sokağa, caddeye, meydana dolup bayrağı uğruna gül gibi solup asım şuuruna erenlerindir'. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz." Paylaşımdaki videoda, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu Vatan Kimin?" şiirini seslendirmesi yer alıyor.
22:30
CEVDET YILMAZ'DAN 15 TEMMUZ MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, 15 Temmuz gecesinin, milletin ortaya koyduğu iradenin aradan geçen on yılda devletin gücüne, milletin birlik ruhuna ve ülkenin geleceğine yön veren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimiz, canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tarihimizin en şanlı direnişlerinden birini ortaya koymuştur." değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, şunları kaydetti: "Bugün daha güçlü ve daha dirençli bir devlet ve vesayetçi anlayıştan kurtulmuş bir demokrasi olarak Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, terörün her türlüsünden arındırılmış bir geleceği inşa etme kararlılığını sürdürmektedir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün onuncu yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
21:29
KABİNEDEN 15 TEMMUZ MESAJLARI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı." ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır." ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Ülkemize kasteden hiçbir ihanet şebekesine bu topraklarda asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir." dizelerini paylaşarak, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz, vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yığınlarına karşı etten kemikten bir duvar ören, her bir ferdi kahramanlaşan milletimizin destanıdır 15 Temmuz." ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik silahlı darbe girişimi; aziz milletimizin canı pahasına ortaya koyduğu eşsiz direnişle bertaraf edildi." ifadelerini kullandı.
21:17
HAFIZA VE HATIRA 15 TEMMUZ SERGİSİ AÇILDI
"Hafıza ve Hatıra 15 Temmuz" fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde açıldı. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Haktankaçmaz, milletin geleceğini tehdit eden darbe teşebbüsünün unutulmaması gerektiğini vurguladı: "Bizler bu milletin evlatları olarak gerektiğinde canımızı hiçe sayarak 15 Temmuz gecesi bu milletin bütün fertlerinin yaptığı gibi sokağa çıkmasını da biliriz."
Anadolu Ajansı
17:34
BAKAN GÜLER: 15 TEMMUZ BİR DİRİLİŞ DESTANIDIR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlık binasında düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz gecesinin "milletinin desteğini arkasına alan hiçbir devletin yıkılmayacağını, devletine güven duyan hiçbir milletin de esaret altına alınamayacağını gösterdiğini" vurgulayan Güler, şöyle devam etti: "Zira o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde silahların karşısına inancını, tehditlerin karşısına cesaretini, ihanetin karşısına vatan sevgisini koyan milletimiz, güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek milli iradeye sahip çıkmış, karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha dönüştürmüştür. Bilinmelidir ki 15 Temmuz sadece başarısızlığa uğratılmış bir ihanetin tarihi değildir. Aynı zamanda 15 Temmuz, devlet ve millet arasındaki sarsılmaz güven bağının tarihe mühür vurduğu gündür. 15 Temmuz hürriyetinden asla vazgeçmeyen bir milletin iradesidir. Sonuç olarak, 15 Temmuz şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve asil milletimizin ortak vicdanıyla yazılmış bir diriliş destanıdır." Güler, "Bizlere düşen görev, bugün yalnızca 15 Temmuz'u anmak değildir. Asıl görevimiz o gece bizlere emanet edilen ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmaktır." diye ekledi.
DHA
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