Irak Başbakanı Zeydi bugün Türkiye'ye geliyor

Ankara bugün önemli bir ismi ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Irak Başbakanı ile Beştepe'de görüşecek.



Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.



Irak Başbakanı'nın ziyaretinde Terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor. Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda, silah bırakma sürecinin görüşmelerde masada olması bekleniyor.