Irak Başbakanı Zeydi Türkiye'ye geliyor

Ankara yarın önemli bir ismi ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın daveti üzerine 28 Temmuz Salı günü Türkiye 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Duran'ın verdiği bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Beştepe'de görüşecek.

Ziyaret kapsamında güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Irak Başbakanı'nın ziyaretinde terörsüz Türkiye sürecinin de ele alınması bekleniyor.

Teröristlerin silah bırakacağı noktaların başında Irak geliyor. Bu kapsamda, silah bırakma sürecinin görüşmelerde masada olması bekleniyor.