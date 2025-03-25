Irak Başkonsolosluğu’na saldıranlar "Daltonlar" çıktı!
İstanbul Şişli'de bulunan Irak Başkonsolosluğu'na uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen iki şüpheli motosikletle kaçarken kaza yaptı. Yakayı ele veren şüpheliler "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı. Ardından yapılan polis operasyonuyla 12 kişi daha yakalandı.
İstanbul Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na 21 Mart'ta iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve konsolosluk binasına 9 mermi isabet etmişti.
Saldırı sonrası motosikletle kaçan şüpheliler Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapmış ve polis tarafından yakalanmışlardı.
18 yaşından küçük oldukları anlaşılan iki şüpheli "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı. Saldırının azmettiricisi çeteye yönelik İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. 12 çete üyesi gözaltına alındı.
Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; farklı suç eylemlerinde kullanılan uzun namlulu silah, çalıntı bir motosiklet ve "Daltonlar" suç örgütü üyelerine ait bir otomobil ele geçirildi.
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