Irak Başkonsolosluğu’na saldıranlar "Daltonlar" çıktı!

İstanbul Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na 21 Mart'ta iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve konsolosluk binasına 9 mermi isabet etmişti.



Saldırı sonrası motosikletle kaçan şüpheliler Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapmış ve polis tarafından yakalanmışlardı.



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18 yaşından küçük oldukları anlaşılan iki şüpheli "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı. Saldırının azmettiricisi çeteye yönelik İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. 12 çete üyesi gözaltına alındı.



Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; farklı suç eylemlerinde kullanılan uzun namlulu silah, çalıntı bir motosiklet ve "Daltonlar" suç örgütü üyelerine ait bir otomobil ele geçirildi.



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