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Irak Başkonsolosluğu’na saldıranlar "Daltonlar" çıktı!

İstanbul Şişli'de bulunan Irak Başkonsolosluğu'na uzun namlulu silahla saldırı düzenleyen iki şüpheli motosikletle kaçarken kaza yaptı. Yakayı ele veren şüpheliler "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı. Ardından yapılan polis operasyonuyla 12 kişi daha yakalandı.

Irak Başkonsolosluğu’na saldıranlar "Daltonlar" çıktı!

İstanbul Şişli'deki Başkonsolosluğu'na 21 Mart'ta iki şüpheli tarafından düzenlenmiş ve konsolosluk binasına 9 mermi isabet etmişti.

Saldırı sonrası motosikletle kaçan şüpheliler Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapmış ve polis tarafından yakalanmışlardı.

Irak Konsolosluğu'na saldırı: Saldırganlar kaza yapınca yakalandı

Irak Konsolosluğu'na saldırı: Saldırganlar kaza yapınca yakalandı

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18 yaşından küçük oldukları anlaşılan iki şüpheli "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı. Saldırının azmettiricisi çeteye yönelik İstanbul ve İzmir'de operasyon düzenlendi. 12 çete üyesi gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; farklı suç eylemlerinde kullanılan uzun namlulu silah, çalıntı bir motosiklet ve "Daltonlar" suç örgütü üyelerine ait bir otomobil ele geçirildi.

Daltonlar çetesine büyük darbe! Ahmet Mustafa Timo yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Daltonlar çetesine büyük darbe! Ahmet Mustafa Timo yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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Şüpheliler, "Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla 'ta yakalanıp 'ye getirilmesine misilleme olarak saldırıyı düzenlediklerini itiraf etti.

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