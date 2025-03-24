Irak Başkonsolosluğu’na saldıranları yakalatan kaza

Şişli’deki Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirenler, Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza yapınca yakalandı. 21 Mart gecesi Irak Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’na iki motosikletli tarafından uzun namlulu silahlarla, ateş açılmış, 9 el ateş eden şüpheliler daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlatmıştı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA KAZA YAPTILAR Polis ekipleri, olaydan kısa süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosiklet kazası meydana geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan Ömer Ç. ve çocuk yaştaki S.H.’nin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

SİLİVRİ’DEKİ HÜCRE EVİNE BASKIN



Saldırıyla ilgili olarak Ferhat K., suça sürüklenen çocuklar F.Ş. ve H.T. isimli üç şüpheli dün İzmir’de yakalandı.



Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile birlikte konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli yedi şüpheli Şişli’de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonlarda üçü suça sürüklenen çocuk toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramalarda eylemde kullanılan bir adet uzun namlulu tüfek, eylemde kullanılan çalıntı motosiklet ile örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi.