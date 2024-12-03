Irak Cumhurbaşkanının sekreteri İstanbul'da bıçaklandı

Olay, 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00 sıralarında Binbirdirek Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, yemek yediği restoranda 2 saat kaldı. Yemek yiyen ve alkol alan Omar, hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak isteyince çalışanlarla arasında tartışma çıktı.

YÜRÜRKEN BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine restorandan uzaklaştırılan Sabah Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi bir süre takip etti.

Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi'nde yürürken bıçakla saldırdı.

Omar ve Demir arasında çıkan arbedeyi elinde şemsiye olan başka biri ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Omar saldırgandan şikayetçi oldu. Yüzünden ve kafasından yaralanan Chalak Sabah Omar, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

SALDIRGANA EV HAPSİ CEZASI

Omar'ın şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırgan Fikret Demir'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir'e 'ev hapsi' cezası verildi.