Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü:  Ankara harekete geçti

Irak'a ait hava savunma sistemleri, Kerkük kenti yakınlarında bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.

Reuters'ın bildirdiğine göre adının açıklanmasını istemeyen Irak ordusu mensubu bir albay, enkazdan elde edilen ilk bulguların SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğuna işaret ettiğini bildirdi.



Polis kaynakları, Kerkük kent merkezine düşen SİHA'nın, bazı evlerde yangın çıkmasına sebep olduğunu, yangının kontrol altına

alındığını aktardı.

Can kaybı veya yaralanmanın ise yaşanmadığı kaydedildi.

Irak Kuzey Hava savunma Komutan yardımcısı Tuğgeneral Abdülselam Hammud Ramazan da Türk SİHA'sını Irak ordusunun düşürdüğünü doğruladı.



Türkiye'nin silahlı insansız hava aracının düşüşüşle ilgili harekete geçtiği aktarılırken, Ankara-Bağdat hattında temas kurulduğu açıklandı.

Aksungur SİHA'nın düşüş nedeni için Irak makamlarıyla görüşmeler sürüyor.

