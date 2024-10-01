Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. 

'den yapılan açıklamaya göre, ’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11, 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi de yer aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Prefabrik iş yerinin içinden geçen araç başka iş yerine çarparak durdu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...