Irak ve Suriye’de 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, “Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.” denildi.

Irak ve Suriye’de 15 terörist etkisiz hale getirildi

ve ’nin kuzey bölgelerinde operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 10 PKK/YPG’li terösit etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek.” denildi.

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