Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen son operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Açıklamaya göre; Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen PKK’lı teröristlere operasyon yapıldı. Operasyonda 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Suriye’nin kuzeyinde ise Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen teröristlere yönelik operasyon yapıldı. Bu operasyonda ise 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.