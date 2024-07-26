Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara ve Hakurk bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarla 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye'de 15 terörist etkisiz hale getirildi

ve ’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen son operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre; Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen ’lı teröristlere operasyon yapıldı. Operasyonda 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyinde ise Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen teröristlere yönelik operasyon yapıldı. Bu operasyonda ise 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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