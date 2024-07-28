Irak ve Suriye’de 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde düzenlenen operasyonda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de operasyon yapıldığını duyurdu.



Bu operasyonda da 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.