Irak ve Suriye’de 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde düzenlenen terör operasyonlarında 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye’de 16 terörist etkisiz hale getirildi

ve ’nin kuzey bölgelerinde operasyonları sürüyor.

Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde düzenlenen operasyonda 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de yapıldığını duyurdu.

Bu operasyonda da 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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