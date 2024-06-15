Irak ve Suriye’de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terörle mücadele operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Pençe Kilit ve Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.