Irak ve Suriye’de 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde devam eden terör operasyonlarında 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye’de 21 terörist etkisiz hale getirildi

ve ’nin kuzey bölgelerinde operasyonları sürüyor.

Son operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.” denildi.

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