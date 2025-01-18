Irak ve Suriye’de 21 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Son operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlık açıklamasında, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.” denildi.