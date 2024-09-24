Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'den yapılan açıklamada, 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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