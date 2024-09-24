Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam edecek." ifadesi kullanıldı.