Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, "Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam edecek." ifadesi kullanıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Irak
- Haber
- Msb
- Terör
- Suriye
- Son Dakika Haberleri