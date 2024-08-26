Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık açıklamasında, terörle mücadele operasyonlarının kesintisiz süreceği vurgulandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Irak
- Haber
- Msb
- Kuzey Irak
- Suriye
- Son Dakika Haberleri