Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, terörle mücadele operasyonlarının kesintisiz süreceği vurgulandı.