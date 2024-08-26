Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1; Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 terörist ile 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, terörle mücadele operasyonlarının kesintisiz süreceği vurgulandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

Diamond Tema kimdir? Sosyal medyada eleştirilen Diamond Tema ne dedi?

Diamond Tema kimdir? Sosyal medyada eleştirilen Diamond Tema ne dedi?

Sivil Havacılık’tan pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı: Hızla bilgi verin

Sivil Havacılık’tan pilotlara bulaşıcı hastalık uyarısı: Hızla bilgi verin

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Uzaklaştırma kararı koruyamadı: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Mardin'de 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mardin'de 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...