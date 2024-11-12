Irak ve Suriye’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlık açıklamasında, “Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.” ifadesine yer verildi.