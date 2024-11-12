Irak ve Suriye’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fotoğraf: Arşiv

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ve ’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.” ifadesine yer verildi.

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