Irak ve Suriye’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, “Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.” ifadesine yer verildi.
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