Irak ve Suriye’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, son operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Suriye’nin kuzeyinde ise belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz.” denildi.