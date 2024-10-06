Irak ve Suriye’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Gara bölgesi ile Suriye’nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye’nin kuzeyinde ise belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz.” denildi.

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