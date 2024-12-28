Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li terörist ile 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."

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