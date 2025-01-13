Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde 3, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadesine yer verildi.

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