Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde 5, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz."
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