Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz."

