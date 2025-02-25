Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde 5, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile 'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz."

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