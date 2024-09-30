Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

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