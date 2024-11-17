Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadesi de yer aldı.