Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'den yapılan açıklamaya göre, 'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile 'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadesi de yer aldı.

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