Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’taki operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ’ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.

Açıklamada terörle mücadele operasyonlarının süreceği vurgulandı.

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