Irak ve Suriye’de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist ile Suriye’deki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen bir PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye’de 9 terörist etkisiz hale getirildi

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ve ’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgelerinde tespit edilen 8 ’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, “Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız.” denildi.

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