Irak ve Suriye'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor. ve 'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde de 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak." ifadesi kullanıldı.

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