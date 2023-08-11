Irak ve Suriye’de operasyon: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ile Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, bu operasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı.



“Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.” denilen açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 12 teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Açıklamada, dün ve bugün Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.