Irak ve Suriye’de operasyonlar sürüyor: 35 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı son operasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında, 2 Eylül günü Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki teröristlere yönelik operasyon yapıldığını, ilk belirlemelere göre bu operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Hakurk’ta düzenlenen hava harekatında ise 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan bakanlık, “Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu.” açıklamasını yaptı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Suriye'nin kuzeyinde de operasyonlar sürüyor.

Bakanlık, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Son operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35’e ulaşmış oldu.