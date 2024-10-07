Irak ve Suriye'de terör operasyonları: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bakanlık açıklamasında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

SURİYE'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonlara ilişkin de açıklama yaptı.



Bakanlık bu operasyonlarda 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.