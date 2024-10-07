Irak ve Suriye'de terör operasyonları: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’de operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 6, Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarda ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
SURİYE'DE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki operasyonlara ilişkin de açıklama yaptı.
Bakanlık bu operasyonlarda 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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