Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

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