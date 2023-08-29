Irak ve Suriye’deki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlık ayrıca Irak’ın kuzeyinde de hava harekatı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu operasyonda ise 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklamada, Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.