Irak ve Suriye'den gelen toz bulutu Yüksekova'yı kapladı

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren toz bulutu, ilçe sakinlerinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun rüzgarla birlikte Yüksekova'yı adeta bir toz perdesine hapseden durum, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.



"GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ"



Özellikle öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran toz fırtınası, ilçe merkezinde görüş mesafesini ciddi şekilde kısıtladı. Vatandaşlar, işi olmadığı sürece dışarı çıkmamayı tercih ederken, bölge sakinleri uzun zamandır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtiyor. Hakan Göre adlı bir vatandaş, "Uzun yıllardır memleketi bu halde görmedim. Bu toz bulutunun Irak ve Suriye tarafından geldiği söyleniyor. Rüzgarın ve olumsuz hava şartlarından dolayı Yüksekova'yı etkisi altına almış durumda. Bir de yağmur yağarsa emin olun her yer çamura bürünecek. Bu da ayrı bir sıkıntı" diyerek endişelerini dile getirdi.



Sıcak havaların ardından aniden bastıran toz bulutu, bölgede muhtemel bir yağmur durumunda yaşanabilecek çamur sorununu da gündeme getiriyor.