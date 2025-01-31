Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK), terörle mücadele operasyonları devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), paylaşımında "Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadeleri kullanıldı.
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