Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK), terörle mücadele operasyonları devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), paylaşımında "Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!" ifadeleri kullanıldı.

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