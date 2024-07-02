Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.