Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam. Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist ile 'nin kuzeyi ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri'de çocuğa taciz gerginliği: Provokatif eylemler sonrası 474 kişi gözaltında

Kayseri'de çocuğa taciz gerginliği: Provokatif eylemler sonrası 474 kişi gözaltında

Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Hac kayıtları ne zaman yapılacak? (2025 hac kayıt takvimi)

Hac kayıtları ne zaman yapılacak? (2025 hac kayıt takvimi)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Artan gerilimler dikkatle izlenmektedir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Artan gerilimler dikkatle izlenmektedir

Bakanlıklarda devir teslim törenleri

Bakanlıklarda devir teslim törenleri

Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...