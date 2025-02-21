Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzey bölgesinde toplam 17 PKK\YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor. Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan ve "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadesi yer alan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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